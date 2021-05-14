شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو، بينما لا يزال بصدد خسائر أسبوعية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7176 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7174 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7190، بينما حقق الأدنى له عند 0.7169.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.4 مقابل 63.6 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 9.8% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 8.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.2% في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4% في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.0% مقابل 74.4% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 90.2 مقابل 88.3 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وبالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في شباط/فبراير الماضي.