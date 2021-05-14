شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة 12 مشروع لإنتاج واستخدام الهيدروجين بالدول العربية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مشاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى 12 مشروعة في الدول العربية، غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي 8 مشاريع ، بينما خصص مشروعان لإنتاج الهيدروجين الأزرق، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2021 .

وذكر التقرير، أنه خلاف مشاريع وخطط الهيدروجين المعلنة من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية العربية بالشراكة مع الشركات الدولية ، شهد الربع الأول من عام 2021 توقيع مذكرات تفاهم على مستوى الحكومات في خطوة تعكس الإرادة الحقيقية نحو تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والدول الأجنبية التي تربطهم بها علاقات اقتصادية راسخة، وذلك للتباحث في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين .