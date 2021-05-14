شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر هجوماً حوثياً بمسيّرات مفخخة وصواريخ على السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”

أحبط التحالف «تحالف دعم الشرعية» في اليمن أمس الخميس، عملاً عدائياً من قبل ميليشيات الحوثي بإطلاق مسيّرات وصواريخ باليستية باتجاه المملكة.

ونجحت الدفاعات الجوية للتحالف في اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية في أول أيام عيد الفطر المبارك. وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية. وتعهد باتخاذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين.

والاثنين، صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

واوضح المتحدث أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وقال إن مجموع الصواريخ التي تم التصدي لها 369 صاروخا و626 مسيّرة مفخخة، ومجموع الزوارق المفخخة وصلت لـ 68 زورقا.

كما بلغ مجموع الألغام البحرية التي جرى تدميرها 204 ألغام.

من جانب آخر، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية برفض مجلس الأمن الدولي هجوم الميليشيات الحوثية على مدينة مأرب اليمنية والذي يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر. ودعا مجلس الأمن الأربعاء، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية» في اليمن «خصوصاً في مأرب» التي اشتدت فيها الاشتباكات في الآونة الأخيرة بحسب مبعوث الأمم المتحدة. وقال مجلس الأمن خلال اجتماع شهري بشأن اليمن أعقبته مشاورات مغلقة أن التفاهمات السياسية، ووقف إطلاق دائم للنار هما السبيل لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية التي دخلت عامها السابع.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف عملياتها في محافظة مأرب وأنحاء اليمن.