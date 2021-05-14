شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قطاعات تساهم بـ67% من النمو الاقتصادى فى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.

وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت وزارة التخطيط فى تقرير لها ان هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، بحيث يصل معدل الاستثمار إلى نقطة الـ 17.6%.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالى استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافته إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومى بنسبة 21% و83% زيادة فى استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة فى الاستثمارات المركزية.