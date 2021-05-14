شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تسجل 283 مليون دولار فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية ارتفاع الواردات المصرية من القمح بشكل طفيف في شهر فبراير الماضي، مقارنة بواردات نفس الشهر من عام 2020، حيث بلغت قيمة واردات القمح 283.4 مليون دولار في فبراير الماضي، بينما كانت 272.7 مليون دولار في فبراير 2020، بنسبة زيادة قدرها 3.9%.

وأظهرت البيانات الواردة في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الذرة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 225.1 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 186.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 20.5%.

وجاءت واردات القمح والذرة ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادا في شهر فبراير الماضي، والتي تصدرها واردات كلا من سيارات الركوب ومنتجات البترول، حيث بلغت قيمة واردات السيارات 299 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 23.9%، كما ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 304 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 219 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39%.

وسجلت قيمة العجز فى الميزان التجارى تراجعا وبلغ 3.34 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.6%، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.