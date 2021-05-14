شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعزز مكاسبه ويغلق أعلى 34 ألف نقطة مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب بيانات اقتصادية إيجابية، وعززت وول ستريت مكاسبها ليغلق "داو جونز" اعلى 34 ألف نقطة مجددا.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد إلى 473 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشار محللون في توقعاتهم إلى تسجيل المستوى 487 ألف طلب.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 3.4% أو ما يعادل 2.26 دولار وأغلق الخام عند 63.82 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.8 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.3% أو ما يعادل 2.27 دولار وأغلق عند 67.05 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.04 دولار وأقل سعر عند 67.2 دولار.



وفي ختام التداولات، صعد "داو جونز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 433 نقطة) إلى 34021 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34181 نقطة وأقل مستوى عند 33623 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 93 نقطة) إلى 13124 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13247 نقطة وأقل مستوى عند 13007 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 4112 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 4131 نقطة وأقل مستوى عند 4074 نقطة.