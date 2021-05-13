شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «ألفا ويف» الكندية تتراجع 19% بعد الاكتتاب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوّت أسهم شركة تصميم الرقائق الكندية «ألفا ويف» بنسبة تصل إلى 19%، وذلك في أول يوم بعد طرحها العام الأولي في بورصة لندن. وباعت الشركة ومساهموها ما قيمته 856 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) من الأسهم بسعر 4.10 جنيه إسترليني للسهم، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 3.1 مليار جنيه إسترليني. وباعت الشركة 360 مليون جنيه إسترليني من الأسهم الجديدة، في حين باع المساهمون الحاليون أسهماً بقيمة 496 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

ولكن في غضون ساعات من التداول، انخفض سعر السهم إلى 3.28 جنيه إسترليني، مما خفض القيمة السوقية للشركة بواقع 500 مليون جنيه أو أكثر. وانتعشت الأسهم قليلاً وتم تداولها عند 3.33 جنيه إسترليني.

ويأتي الاكتتاب في الوقت الذي تعرضت في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم لضربة، حيث انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بما يزيد عن 1.3% في التعاملات المبكرة يوم الخميس. وتتبع الأسواق الأوروبية الاتجاه السلبي الذي شوهد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة لشهر أبريل ضغوط أسعار أعلى من المتوقع. (وكالات)