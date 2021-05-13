شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة العيد في المراكز التجارية.. مطاعم وتسوق وترفيه وبديل السفر في إجازة طويلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عدنان نجم وحمدي سعد

جاء يوم العيد بالبهجة على مراكز التسوق في الإمارات، فأقبل رواد التسوق على المراكز التجارية لقضاء اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، تسقطبهم العروض الترويجية والفعاليات وإن كانت محدودة وسط إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا ومنع التجمعات، بينما كان النصيب الأكبر من الإقبال على المطاعم التي استقبلت الزوار، وإن بسعة محدودة تختلف بين مطعم وآخر.

إجمالاً، كان تجار التجزئة مرتاحون من إقبال معقول نسبياً في أول أيام العيد، حيث تبقى مراكز التسوق في كل إمارات الدولة ملاذاً للمواطنين والمقيمين خلال إجازة العيد الطويلة نسبياً، فيما أشار المراقبون إلى أن طول الإجازة التي امتدت من الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت يساهم في بقاء الإقبال على المراكز التجارية في حدود المعقول وعدم وجود زحام بحيث تتوزع زيارات العائلات على الأيام الخمسة، مع العلم أن عدم تسجيل حركة سفر نشطة خلال الفترة ساهم في تعزيز الإقبال على مراكز التسوق.

موسم العيد

وفي أبوظبي، شهدت مراكز التسوق خلال أول أيام عيد الفطر السعيد حركة تجارية نشطة، وإقبالاً من العائلات وزوار الإمارة للاستمتاع بأجواء العيد، مع حرص مراكز التسوق على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لتقديم تجربة تسوق آمنة.

وأعرب عدد من العاملين في تجارة التجزئة عن أملهم في أن يشهد موسم عيد الفطر السعيد حركة إيجابية ونمواً أكبر في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحين أن هنالك طلباً كبيراً على الهدايا والسلع الثمينة والملابس بنسب تفوق الأيام العادية.

وقد أعلنت العديد من مراكز التسوق والمحال التجارية عن عروض وخصومات متنوعة لتنشيط الحركة التجارية بالتزامن مع إطلاق دائرة الثقافة والسياحة «عروض أبوظبي» لتنشيط حركة التسوق وجذب المزيد من الزوار الى العاصمة.

حركة نشطة

وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تشهد الأسواق حركة نشطة ملحوظة خلال اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، حيث نشهد إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين على شراء الملابس والهدايا والعطور، إلى جانب وجود طلب على المعادن الثمينة والساعات خاصة مع وجود أنشطة اجتماعية وزيارات بين الأفراد والأسر، ولكن في ظل جائحة كورونا فقد تأثرت هذه الأمور مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يحرص البعض على الحد من الحركة، وتنظيم حملات توعوية للحرص على التباعد الاجتماعي».

أضاف العوضي: «إن توفر اللقاحات في الدولة وإقبال المواطنين والمقيمين على تلقيها أسهما في بث روح الثقة بفضل جهود الدولة للحد من تفشي الجائحة، ونرى أن موسم عيد الفطر السعيد كان مميزاً هذا العام، حيث ارتفعت وتيرة الحركة التجارية في الأسواق والمراكز، ووجدنا نمواً في الطلب على الهدايا والسلع»

تسوق آمن

فيما قال محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات: شهد مركز «ديرفيلدز مول» التجاري حركة نشطة، حيث تتعاون إدارة المركز مع الموظفين الذين تلقوا التطعيم لتوفير تجربة تسوق آمنة.

وأضاف الحاج: «تعتبر المناسبات والأعياد من أهم المواسم التي تشجع الحركة التجارية، وقد قمنا بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر السعيد عبر تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتوفير تجربة تسوق آمنة للزوار والمتسوقين، كما جرى التنسيق مع محال تجارية طرحت عدداً من العروض والحسومات، الأمر الذي يشجع حركة التسوق ويزيد من عدد الزوار القادمين إلى المركز».

عروض أبوظبي

وقد نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك سلسلة من الفعاليات والعروض والحملات الترويجية الجديدة المخصصة لجميع أفراد المجتمع المحلي على مدار عام 2021، لدعم تعافي القطاع السياحي في الإمارة تحت مظلة عروض أبوظبي المنصة التابعة لها والمتخصصة في قطاع التجزئة.

وتواصل عروض أبوظبي دفع عجلة تطوير تجارب مبتكرة للتسوق في العاصمة بالتوازي مع التوجه العالمي وفقاً لأعلى المعايير، وذلك بالشراكة مع أبرز أصحاب المصلحة ومجموعة واسعة من العلامات العالمية الحريصة على توفير عروضٍ مصممةٍ خصيصاً لسوق أبوظبي ما يعزز جاذبية الإمارة أمام الزوار، ويحفز جهودها نحو التعافي في أعقاب أزمة كوفيد-19.

وشهد عام 2021 إطلاق النسخة الأهم من فعاليات عروض أبوظبي التي تأتي ثمرةً للتعاون الاستراتيجي مع مجموعة من المؤسسات البارزة في القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعالمي، لتحقيق هدف مشترك يتمثل في المساهمة في تعافي القطاع السياحي والارتقاء بمستويات الابتكار والحيوية التي لطالما ميّزته، وبهدف تقديم تجارب فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، ستواصل عروض أبوظبي تعزيز فرص النمو أمام قطاعي التجزئة والسياحة خلال هذا العام.

فعاليات متعددة

تواصل عروض أبوظبي جهودها لتعزيز حضور الإمارة كوجهةٍ عالمية للتسوّق، وتسليط الضوء على الفرص التي يوفرها أمام العلامات التجارية والعاملين في قطاع البيع بالتجزئة، واستضافة سلسلةٍ من الفعاليات العالمية على امتداد مناطق أبوظبي، بالتوازي مع فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي على مدار العام، وذلك بدءاً مع حملة ليالي رمضان للاحتفاء بحلول الشهر المبارك.

وإلى جانب حملات التسوّق الموسمية، ستشمل أجندة عروض أبوظبي 2021 مجموعة من الفعاليات العالمية الجديدة، بما في ذلك مهرجانات التسوّق المبتكرة، وفعاليتان جديدتان كلياً تستهدفان فئاتٍ جديدة بالنسبة لحملات التسوّق في المنطقة.وتواصل عروض أبوظبي ترسيخ مكانتها على مستوى القطاع العالمي، مدعومةً بالشراكات الاستراتيجية والتعاون مع أرقى العلامات التجارية وأصحاب المصلحة الدوليين، ما يسهم في تقديم تجارب تسوّق تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر، وذلك انطلاقاً من مكانة الإمارة كوجهة تسوّق عالمية. حيث أسهم تعاون عروض أبوظبي مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في تمكين تطوير برنامج فعاليات المنصة على مدى عام 2021.

مكافآت

وأعلن ياس مول والمركز التجاري العالمي - أبوظبي والجيمي مول عن تقديم تجارب ممتعة للمواطنين والمقيمين في العاصمة الإماراتية، حيث حظي ضيوف هذه المراكز التجارية بفرصة المشاركة في العديد من العروض الترويجية المشوقة المعدّة خصيصاً لهذه المناسبة، مع فرص استثنائية للفوز بالكثير من الجوائز القيّمة.

ويحظى الزوار بفرص الفوز بجوائز تصل إلى مليون نقطة ولاء من دارنا – مكافآت من الدار و مليون ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد، وعلى المتسوّقين الراغبين بدخول السحب؛ مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في جميع أنحاء المركز التجاري للتسجيل وتحميل إيصالاتهم، ويمكن للفائزين استبدال نقاط دارنا – مكافآت من الدار مقابل كل خدمة يحصلون عليها في أحد مرافق محفظة الدار في أبوظبي والعين، بينما يمكنهم استخدام أميال ضيف الاتحاد لرحلات السفر وغيرها من المزايا.

وعند إنفاق 300 درهم في أي من متاجر ياس مول في جزيرة ياس، أو 250 درهماً في الجيمي مول في العين، أو 200 درهم في المركز التجاري العالمي أبوظبي في وسط المدينة؛ يحصل المتسوقون على فرصة الفوز بجوائز فورية من نشاط دولاب الحظ أو امسح واربح. كما يمكنهم المشاركة في مسابقة خمن السعر اليومية، حيث تتضمن 6 صناديق تحتوي منتجات مختلفة وعليهم تخمين سعرها. وستدخل أسماء من يحالفهم الحظ في معرفة السعر الصحيح إلى السحب بالقرعة، حيث سيحصل ستة فائزين على المنتجات المعروضة.

مراكز التسوق في دبي

وتقدم دبي للعائلات والأصدقاء فرصة مثالية لاستكشاف الفعاليات الترفيهية والعروض والأنشطة المتنوعة التي تقدّمها أشهر مراكز التسوق في المدينة خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وتستقبل الإمارة في مراكز التسوق جميع الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الفعاليات الترفيهية بصحبة الأطفال، وأفراد العائلة خلال عطلة العيد.

وتستعرض «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» أبرز العروض التي تقدمها مراكز التسوق والوجهات الفريدة خلال عيد الفطر. وستلتزم المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد في دبي بكل إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتتيح احتفالات عيد الفطر السعيد في «دبي فستيفال سيتي مول» للعائلات لقاء شخصياتهم المفضّلة من لعبة باو باترول، إضافة إلى فرصة الفوز بسيارة دودج تشارجر موديل 2020 عند إنفاق 250 درهماً، أو أكثر في أحد متاجر المول، حتى 15 مايو/ أيار الجاري.

مكافآت

ويحظى زوار دبي مول، ودبي مارينا مول، بفرصة الفوز ببطاقة هدايا بقيمة 100 ألف درهم، و25 ألف درهم من «إعمار»، حيث يدخل الزوار الذين ينفقون 250 درهماً في دبي مول، أو 150 درهماً في مارينا مول، خلال العيد، في سحب على جائزة بطاقة الهدايا التي يمكن استخدامها في أي مركز من إعمار مولز في دبي. كما يجب على العملاء تقديم الإيصالات إلى أي من مكاتب خدمة العملاء. وسيتم الإعلان عن الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدّم كل من ميركاتو مول، وتاون سنتر جميرا، سحباً على جائزة بقيمة 10 آلاف درهم، إلى جانب العديد من التجارب المميزة في المتاجر والمطاعم لضمان أوقات ممتعة للعائلات. ويدخل الزوار في سحب للفوز بمبلغ نقدي عند إنفاق 200 درهم في أحد منافذ الوجهتين. ويستمر السحب حتى آخر أيام العيد.

ويقدّم فستيفال بلازا عرضاً مميزاً على المأكولات والمشروبات احتفالاً بعيد الفطر السعيد، حيث يحظى عشاق تجارب المأكولات بفرصة الفوز برصيد بقيمة 10 آلاف درهم من مكافآت فستيفال. ويدخل الضيوف الذين ينفقون 100 درهم في مطاعم أو مقاهي أو ردهات الطعام في المول حتى 16 مايو في سحب على جائزة للفوز برصيد يمكن استخدامه عبر تطبيق مكافآت فستيفال للهاتف الذكي.

أجواء عائلية

وتحظى العائلات في سيتي سنتر ديرة بفرصة الفوز بملابس العيد الجديدة من متجر سنتربوينت. ويستضيف المول في ردهة الطعام الرئيسية فعالية مباشرة للعملاء تتضمن مسابقات وألعاباً وجوائز، والكثير من المرح حتى 15 مايو. وسيحصل الفائزون على قسائم هدايا من سنتربوينت يمكن استخدامها لشراء ملابس جديدة لعيد الفطر السعيد. علماً بأن الفعالية تقام مباشرة يومياً من 6 وحتى 9 مساءً.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بنزهة في الحي، المنطقة الإماراتية التقليدية المزينة بأضواء العيد. وتصحب هذه التجربة الحيوية الزوار في رحلة مشوقة إلى معالم مذهلة من الأضواء والظلال، مثل المسجد، والمجلس، والأحياء المحيطة. وتضاء أنوار الحي يومياً حتى 15 مايو في الساعة 7 مساءً في لاست إكزت الخوانيج. وتقدّم بعض مطاعم دبي عروضاً خاصة على المأكولات والمشروبات التي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء خلال العيد.

رمضان الشارقة

ويستعد جمهور مراكز التسوق لوداع «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط إقبال متنامٍ من قبل المتسوقين وزوار الإمارة الباسمة للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية والتمتع بفعالياته المتنوعة.

وأكدت «غرفة الشارقة» أن مستوى الإقبال على فعاليات المهرجان ومراكز التسوق والأسواق المركزية في مختلف مناطق الإمارة يرتفع بشكل لافت في إطار التحضيرات لعيد الفطر السعيد، وهو ما انعكس في انتعاش الحركة التجارية وارتفاع نسبة رضا الجمهور والتجار عن المهرجان في دورته ال31 التي تستمر لغاية 15 مايو/ أيار الجاري.

وأكد جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان، أن فعاليات «رمضان الشارقة» تنال اهتمام ورضا سكان وزوار الإمارة من مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن مراكز التسوق تشهد هذه الأيام إقبالاً لافتاً وتفاعلاً يومياً مع مختلف الفعاليات التي تنظمها الغرفة والأسواق التجارية، وهذا ما أكدته استطلاعات الرأي الميدانية التي تنفذها اللجنة التنظيمية للحدث الذي يستقطب يومياً آلاف الزائرين الذين يستمتعون بمعالم الشارقة السياحية، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص دائماً على توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المهرجان، وتشرف على الحملات الترويجية المصاحبة له، وتقوم ببحث سبل دعم وتطوير قطاع تجارة التجزئة وما يرتبط به من أعمال وخدمات مع المعنيين بشؤون القطاع.

النافورة الراقصة كل ساعة

تقدم «ذي بوينت» لمشاركة تجارب الطعام مع العائلة في نخلة جميرا عرضاً مبهراً لنافورة دبي، حيث تقدم أكبر نافورة في العالم عروضاً يومية مستوحاة من عالم ديزني، لتمنح العائلات فرصة قضاء أوقات لا تنسى خلال عطلة العيد.

ويقدّم ذي بوينت حتى 15 مايو عروضاً على الطعام في العديد من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى برنامج للنافورة الراقصة التي ستقدّم عرضاً كل ساعة ابتداءً من الساعة 7 مساءً، على أنغام موسيقى ستارتنج ناو، أغنية ديزني الخاصة باحتفالية ألتيمت برنسيس سيليبريشن، وأغنية إي هول نيو وورلد، من فيلم علاء الدين، وأغنية فروزن الشهيرة ليت إت جو، وأغنية ريفليكشن من فيلم مولان.

فعالية دار الحي

يستضيف «مول الإمارات» وسوق رايب فعالية دار الحي، حيث تتضمن خيارات متنوعة من الهدايا التقليدية والأكسسوارات العصرية والديكورات المنزلية والألعاب والحلويات العربية، وغيرها.

ويمكن لزوار الفعالية تخصيص مشترياتهم حسب الطلب في متجر «ذات»، وكذلك استكشاف تفاصيل المتجر الفريدة ومعروضاته الكلاسيكية والعصرية. كما سيحظى زوار مول الإمارات الذين ينفقون 300 درهم بفرصة الفوز ب 50 ألف نقطة من برنامج المكافآت «شير»، إضافة إلى الفوز بعيدية مميزة مقدمة من تجار سوق دار الحي.

وسيتم الكشف عن أسماء خمسة من الفائزين الذين شاركوا في عرض «تسوق واربح» خلال زيارتهم للسوق المقام بالقرب من سكي دبي حتى 15 مايو/ أيار.