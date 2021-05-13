شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد التمويل»: الدين الحكومي يرتفع إلى 37.8% من ناتج الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أظهرت بيانات حديثة من «معهد التمويل الدولي»، ارتفاع مستوى الدين الحكومي في الإمارات من 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من 2020 إلى 37.8% من الناتج الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب تقرير الدين العالمي الصادر عن المعهد، الخميس، ارتفع مستوى مديونية الأفراد في الدولة من 22% من الناتج المحلي في نهاية الربع الأول 2020 إلى 25.3% في نهاية الربع الأول 2021.

وارتفع دين المؤسسات المالية في الدولة من 50.1% إلى 56.7% في الفترة نفسها، وارتفع مستوى الدين على الشركات غير المالية في الإمارات من 79.6% من الناتج المحلي إلى 87.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس تحسن مستويات الائتمان مع استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب التقرير، تراجع مستوى الدين العالمي بنحو 1.7 تريليون دولار إلى 289 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لكنه يبقى مرتفعاً وبفارق 30 تريليون دولار عن المستوى الذي كان عليه في نهاية 2019. وارتفع مستوى الدين في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي عند 86 تريليون دولار، مضيفاً 11 تريليون دولار مقارنة بنهاية 2019.