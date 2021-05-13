شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة يواصل الصعود.. 74% مكاسب 12 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سعر الفضة بأكثر من 70% في العام الماضي 2020، حيث يقول المحللون الاستراتيجيون للسلع إن هذا الارتفاع من المرجح أن يستمر مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

وارتفع الطلب على المعدن النفيس في الأشهر الـ 12 الماضية، وتم تداوله عند حوالي 27 دولاراً للأوقية يوم الأربعاء، بزيادة 74% عن العام الماضي، عندما كان السعر الفوري حوالي 15.5 دولار للأوقية. وبالمقارنة؛ ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 6.4% في عام واحد.

وتعتبر الفضة جزءاً لا يتجزأ من العديد من المنتجات اليومية من الإلكترونيات إلى التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والعملات المعدنية.

وتظهر بيانات معهد الفضة أن هنالك طلباً أكبر من المعروض على المعدن حتى الآن في عام 2021، إلا أن أولي هانسون، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» قال لشبكة «سي إن بي سي» إنه على الرغم من أن حوالي 50% من الطلب على الفضة جاء من القطاع الصناعي؛ إلا أن الباقي جاء من المستثمرين. ومع ذلك، قال إن استخدامه في الصناعات كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمته مؤخراً.

وقال هانسون إن هناك عوامل إضافية لعبت أيضاً دورًا في ارتفاع الفضة مثل التحول نحو التقنيات الخضراء التي أدت إلى زيادة الطلب على المعادن الصناعية مثل الفضة المستخدمة في إنتاج الألواح الشمسية، على سبيل المثال. (وكالات)