شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحجز 9 مقاعد في قائمة أكبر 2000 شركة مدرجة حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت 9 شركات إماراتية في قائمة مجلة «فوربس» لأكبر ألفي شركة مدرجة في العالم لعام 2021، حيت يعتمد التصنيف على 4 معايير رئيسية وهي: قيمة الأصول والقيمة السوقية والمبيعات وأرباح الشركات.

تصدر«بنك أبوظبي الأول» تصنيف الشركات الإماراتية باحتلاله المرتبة 315 على مستوى العالم، بتحقيقه مبيعات تبلغ 7.4 مليار دولار، وأرباحاً بقيمة 2.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمته السوقية 43.3 مليار دولار، وأصول تبلغ 250.2 مليار دولار.

وحلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في المركز الـ 326 عالمياً، حيث حققت مبيعات بقيمة 14.1 مليار دولار، وأرباحاً بـ 2.5 مليار دولار، وقيمة سوقية تبلغ 51.9 مليار دولار، وأصول بـ 36.2 مليار دولار.

وجاء «بنك الإمارات دبي الوطني» في المركز 391 عالمياً بمبيعات بلغت 9.7 مليار دولار، وأرباح بـ 1.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمته السوقية 20.6 مليار دولار، وأصول بقيمة 190.1 مليار دولار.

وحلّ «بنك أبوظبي التجاري» في المرتبة 818 عالمياً، حيث حقق مبيعات قيمتها 4.8 مليار دولار، وأرباحاً بقيمة 960.7 مليون دولار، في حين بلغت قيمته السوقية 11.9 مليار دولار بأصول تبلغ 111.9 مليار دولار.

وفي المرتبة 821 عالمياً، جاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بمبيعات بلغت 7.7 مليار دولار، وأرباح بقيمة 98.8 مليون دولار، وقيمة سوقية بلغت 41.9 مليار دولار، في حين بلغت أصولها 50.9 مليار دولار.

وجاء «بنك دبي الإسلامي» في المرتبة 1092، إذ حقق مبيعات تبلغ 3.6 مليار دولار، وأرباحاً بلغت 745.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمته السوقية 9.9 مليار دولار، وأصوله 78.8 مليار دولار.

وحلت «الشركة العالمية القابضة» في المركز 1098 عالمياً، وحققت مبيعات بلغت 1.9 مليار دولار، وأرباحاً بلغت 781.1 مليون دولار، وبلغت قيمتها السوقية 44.6 مليار دولار، وأصولها 3.8 مليار دولار.

وجاءت شركة «إعمار» العقارية في المركز 1207، بمبيعات بلغت 6.1 مليار دولار، وأرباحاً بلغت 712.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمتها السوقية 7.6 مليار دولار بأصول 31.7 مليار دولار، تلاها «مصرف أبوظبي الإسلامي» في المركز الـ 1864، حيث حقق مبيعات بلغت 1.7 مليار دولار، وأرباحاً بقيمة 359.6 مليون دولار، وبلغت قيمته السوقية 4.9 مليار دولار وأصوله 34.8 مليار دولار.

الريادة للصين

وقالت «فوربس» إن أكبر ألفي شركة مدرجة في العالم سجلت زيادة في قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 47% لتصل إلى 79.8 تريليون دولار، بينما تراجعت عائداتها الجماعية بنسبة 6% إلى 39.8 تريليون دولار، وانخفضت أرباحها بنسبة 24% إلى 2.5 تريليون دولار.

وتصدر «البنك الصناعي والتجاري الصيني» التصنيف العالمي بقيمة سوقية بلغت 249.5 مليار دولار، تلته مؤسسة «جيه بي مورجان تشيس» المالية الأمريكية في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 464.8 مليار دولار، ثم شركة «بيركشاير هاثاوي» في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 624.4 مليار دولار، وبنك «التعمير الصيني» في المركز الرابع بقيمة سوقية 210.4 مليار دولار، وشركة «أرامكو» في المركز الخامس بقيمة سوقية تبلغ 1.897 تريليون دولار.