شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يبدد آمال إيفرتون في التأهل لدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انجلترا - رويترز

تبددت آمال فريق إيفرتون الإنجليزي الضعيفة في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه أستون فيلا الخميس.

وسدد مدافع أستون فيلا، تايرون مينجس، أخطر فرصة لصاحب الضيافة برأسه بعيداً عن المرمى، بعد تمريرة عرضية من دوجلاس لويز، بدلاً من أن يضع الكرة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وبعد شوط أول باهت، تحسن أداء إيفرتون بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، بعد الاستراحة، وتصدى حارس أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، لمحاولة خطرة من بن جودفري.

وأخفق إيفرتون في صناعة أي فرصة خطرة في الدقائق الأخيرة، وتركت النتيجة الفريق المنتمي لمرسيسايد في المركز الثامن، متأخراً بثماني نقاط عن تشيلسي الرابع.