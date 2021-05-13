شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق خطوط نفط في العقبة الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخمدت السلطات الأردنية، الخميس، حريقاً اندلع في أربعة خطوط ناقلة للنفط تابعة لمصفاة البترول في محافظة العقبة، ومنعت انتشاره ووصوله إلى الخزانات، من دون أن ينتج عنه أيه إصابات بالأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة، أن الفحص المبدئي الأولي يشير إلى أن الحريق نتج عن انصهار أنابيب تغذي الصهاريج التي تنقل الغاز إلى أنحاء البلاد، ومصفاة البترول الرئيسية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق من لجنة السلامة العامة، لتقييم الوضع والوصول إلى السبب الحقيقي.

وبحسب مسؤولون، أخمد الحريق من قبل الدفاع المدني في وقت قياسي، وكانت الأضرار في نهاية الخط، ولا أثر له على صهاريج التخزين أو الخط الرئيس المغذي لها، كما لم تتأثر إمدادات الغاز إلى أنحاء البلاد.