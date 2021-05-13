شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعتبر الصناعة الوطنية من أكبر المستفيدين من مبادرة حياة كريمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن هناك أبعادا تنموية كبيرة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رأسها تنمية القرى الفقيرة وتوفير فرص عمل ودعم القطاعات الإنتاجية التى تدخل ضمن هذه المبادرة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المبادرة لا تنعكس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، ولكن على القطاع الصناعى الذى يستفيد من هذه المبادرة الوطنية، وذلك لكون القطاع هو الذى يقوم بتلبية احتياجات المبادرة من المنتجات والخامات التى تحتاجها عمليات البناء والإنشاء فى القرى.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات المختلفة لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات، وأنها تعتبر مبادرة يمكنها دعم القطاع بقوة فى ظل مشتريات قد تتجاوز 250 مليون جنيه من حيث المبدأ، وهو ما يجعل قطاع الصناعات الهندسية أحد القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل فى الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية، وزيادة مبيعات المصانع، ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة، وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير فى أكثر من جهة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المبادرة تساهم فى النهوض بمستوى الخدمات فى القرى والريف المصرى، وهي بمثابة مشروع قومى قدم نموذجا عظيما فى العمل الخدمى المتعلق بمحدودى الدخل بجميع المحافظات، وذلك منذ بدايتها فى عام 2019.