شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض متأثرةً بإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد إلى 473 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشار محللون في توقعاتهم إلى تسجيل المستوى 487 ألف طلب.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.5 نقطة.



كانت بيانات قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% وأغلق المعدن النفيس عند 27.06 دولار للأوقية.