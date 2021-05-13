شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للجنيه الإسترليني مع متابعة حركة الدولار والسندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار الدولار ومتابعة حركة السندات.



يأتي ذلك بعد بيانات اقتصادية أمريكية ألمحت إلى ارتفاع ملحوظ للتضخم مما دفع العائد على سندات الخزانة نحو الارتفاع.



هذا، واستفاد الجنيه الإسترليني مؤخراً من نجاح الحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" في السيطرة على تفشي فيروس كورونا مما دفعها لتخفيف قيود الإغلاق.



ويرى مراقبون أن بريطانيا نجحت في السيطرة على فيروس كورونا بفضل توزيع الملايين من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس على مواطنيها.



كانت بيانات حكومية بريطانية قد كشفت أمس عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجلت انكماشا بنسبة 1.5% في الربع السنوي الأول بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 1.6%.



لكن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجلت نموا في أبريل/نيسان بنسبة 2.1% بأعلى من توقعات بنمو نسبته 1.5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.4038، وسجل أعلى سعر عند 1.4079 وأقل سعر عند 1.4006.