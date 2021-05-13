شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة قياسية وراء تكبد «علي بابا» أول خسائر فصلية منذ الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة علي بابا الصينية، الخميس إنها تكبدت 1,17 مليار دولار خسائر تشغيلية في الفصل الرابع الأخير، بسبب غرامة قياسية فرضتها الحكومة لممارسات تعيق المنافسة. وهذه أول خسائر تشغيلية منذ إدراج الشركة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية في البورصة.

وفُرضت على الشركة ومقرها هانغتشو غرامة بقيمة 18,2 مليار يوان (2,78 مليار دولار) الشهر الماضي في إطار جهود هيئات ناظمة، لكبح جماح منصات رقمية هيمنت بشكل غير مسبوق على الحياة اليومية لمئات ملايين المستهلكين الصينيين.

غير أن علي بابا قالت إن أعمالها استمرت في تسجيل نمو مطرد وأنه لولا الغرامة التي فرضت عليها لسجلت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1,6 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 48 في المئة.

وحققت علي بابا وتنسنت وجي دي. كوم وشركات كبيرة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، تجارة مربحة بشكل كبير بفضل اتباع الصينيين بشكل متزايد نمط الحياة الرقمي والقيود الحكومية على منافسين أمريكيين كبار في السوق المحلي.

لكن القلق تصاعد إزاء هيمنتها في الصين، حيث يستخدمها المستهلكون المتمرسون في التكنولوجيا، للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة، وطلب قروض والقيام بمهام يومية أخرى.

وُضعت شركة علي بابا تحت المجهر بشكل خاص، بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما، الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر/تشرين الأول، لكبحها مساع للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات، وعرض منتجات تأمين من جانب آنت غروب، الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لصالح علي بابا. (وكالات)