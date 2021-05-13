شكرا لقرائتكم خبر عن بروس يأمل في البقاء مع نيوكاسل بعد تجنب الهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه يتوقع البقاء في منصبه الموسم المقبل إلا إذا أبلغه النادي بشيء مختلف، وأكد أنه بدأ مباحثات بالفعل حول التعاقد مع لاعبين جدد لصفوف النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد بروس، الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2022، نيوكاسل للابتعاد عن الهبوط حيث يحتل المركز 16 برصيد 39 نقطة من 35 مباراة وقبل مواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري يوم الجمعة.

وتعرض المدرب البالغ عمره 60 عاماً لانتقادات من مشجعي نيوكاسل بسبب بعض العروض المحبطة على مدار الموسم، لكنه أكد أنه لن يستقيل.

وقال بروس في مؤتمر صحفي: أرتبط بعقد، لذا حتى يتم إبلاغي بشيء مختلف فأنا مستمر. أنا مدرب كرة قدم ولست مستعداً للاعتزال بعد، سأبذل قصارى جهدي وسأكون مطالباً بالقتال باستمرار طوال حياتي. لم يأت أي شيء بسهولة بالنسبة لي سواء كلاعب أو كمدرب... لذا يجب أن أعمل بجدية وأبذل كل جهد وأنال مكافأة ذلك.

وتابع: نحن نجري الآن استعدادات للموسم الجديد ونجري مباحثات حول التعاقدات. الأمور هادئة ونحن نعمل بشكل طبيعي.

وطالب المشجعون بإقالة بروس، الذي تولى المسؤولية بعد رفائيل بنيتز صاحب الشعبية في 2019، عقب الهزيمة 3-صفر أمام برايتون أند هوف ألبيون في

مارس/ آذار.

وبعد ذلك خسر نيوكاسل مرة واحدة في ست مباريات، وفاز خلالها بثلاث مباريات، منها الانتصار 4-2 على ليستر سيتي ثالث الترتيب.

وتوجه بروس بالشكر إلى مايك آشلي مالك النادي على مساندته بعد الخسارة من برايتون وقال: «كانت لحظة حاسمة. عندما تسير الأمور ضدك، تكون حينها في حاجة إلى الدعم».