شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الخميس 13-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 13-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان وزارة المالية زيادة المطروح من العملات المعدنية خلال عيد الفطر بنسبة 30%، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي كالتالي:

المالية: 30% زيادة بالكميات المطروحة من "العملات المعدنية" خلال العيد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن احتياطى العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام؛ بما يُضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك.

مساعد وزير السياحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الفندقية خلال أيام العيد

شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال أيام العيد، لتلقى وبحث أية شكاوى ورصد أية مخالفات.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 13-5-2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة طفيفة جدآ، جنيه واحد فقط عقب هبوط مساء أمس بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 787 جنيها للجرام.

وزيرا التجارة والصناعة وقطاع الأعمال يبحثان توفير احتياجات مصانع النسيج من الأقطان

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع عدد من مستثمري الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتمد 150 مليون جنيه لمشروع محور الفردوس

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعم مشروع "محور الفردوس" المنفذ من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمبلغ 150 مليون جنيه اعتماد إضافي، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيت المحدد.

وزير الإسكان: تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة.

1.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" فى أبريل الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.