شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع خسائره والخام الأمريكي يهبط بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تصاعد أزمة كورونا في الهند.



وأعلنت السلطات الأمريكية استئناف نقل الوقود عبر خط الأنابيب الرئيسي في البلاد بعد تعرضه لهجمات سيبرانية مؤخراً.



وفي الهند، تواصل السلطات الحكومية جهودها من أجل السيطرة على تفشي الفيروس التاجي دون جدوى حيث تسجل الدولة الآسيوية مئات الآلاف من الإصابات وآلاف الوفيات بشكل يومي، وذلك وسط انهيار للنظام الصحي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 63.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.8 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.8% إلى 67.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.04 دولار وأقل سعر عند 67.2 دولار.