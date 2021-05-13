شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة مع انتعاش القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية بالإضافة إلى انتعاش القطاع التكنولوجي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد إلى 473 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشار محللون في توقعاتهم إلى تسجيل المستوى 487 ألف طلب.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.



كانت بيانات قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 442 نقطة) إلى 34029 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 192 نقطة) إلى 13223 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 4115 نقطة.