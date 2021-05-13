شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للتوفير في الاستهلاك الوقود خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة 7 خطوات للتوفير في استهلاك الوقود والتي تنصح الالتزام بها خصوصا خلال عيد الفطر الذي يشهد تنقلاً بصورة كبيرة بين مناطق المملكة، وهذا التنقل يحتم على الكثيرين استخدام السياره أكثر من أي وقت آخر، كون تلك الخطوات لها تأثير مباشرة على الاستهلاك للوقود الذي سيلاحظة المستهلك على القيمة المالية لمصروف الوقت شهرياً.

وأشار المركز أن من ضمن الخطوات استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل المصنع يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2‪%‬، وتجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة، وإحماء السيارة لمدة ٣٠ ثانية، وصيانة السيارة بشكل دوري، واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة، وفحص ضغط الإطارات واتباع تعليمات الصيانة، وإغلاق المحرك وقت التوقف، تتوفر في بعض السيارات الجديدة خاصية إغلاق المحرك الياً.

وأعرب خالد الدوسري احد المستهلكين أن النصائح التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لها العديد من الفوائد المميزة على الاستهلاك العام للوقود، وقال: قبل يومين كنت في سفر من مكة إلى الرياض، وبما أني من أشد المتابعين للبرامج التوعوية التي يقدمها المركز في تقليل استهلاك الوقود، اتبعت جزء منها ولاحظت الفرق في عمليه عدد مرات تعبئه الوقود بالطريق، وذلك بسبب أن استعملت المثبت السرعه، وقمت بعمل صيانة السياره قبل السفر، قللت كثيرات مرات التعبئة فهذا الامر اختصر المال والوقت.