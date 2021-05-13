شكرا لقرائتكم خبر عن البرج الأيقوني يرتفع 360 متراً في سماء العاصمة الادارية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

​صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري بأنه تم تنفيذ 74طابقاً من البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والذي يعد أعلى برج في إفريقيا.

واوضح الوزير، في ببان أمس الأول الأربعاء أن ارتفاع البرج وصل إلى 360 متراً من نحو 400 متر،

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يوجد بها البرج، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «سي اس سي ايه سي» الصينية إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن نسبة تنفيذ الأعمال في أحد القطاعات الـثلاثة في مشروع الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، تجاوزت 50 %، مضيفاً أن الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة هي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كيلو مترات، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم بحيرة القراءة والعلوم، وحديقة تعليمية للأطفال، والساحة الاحتفالية، وبحيرة الفنون، والحديقة التراثية، والنادي الريفي، والنادي الرياضي، والساحة المركزية، ومجمع المطاعم، والسينما المفتوحة، والحديقة التفاعلية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة القوارب، وواحة الرفاهية، وحديقة ذات طابع إسلامي.