شكرا لقرائتكم خبر عن «أمازون» تكسب دعوى قاضية ضد المفوضية الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسبت شركة «أمازون» دعوى الاستئناف التي رفعتها على المفوضية الأوروبية التي أمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بسداد ضرائب بقيمة 250 مليون دولار (303 ملايين دولار) إلى لوكسمبورج.

وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في إثبات وجود ميزات ضريبية غير قانونية منحتها لوكسمبورج لشركة «أمازون»، حيث يوجد فرع الشركة هناك.

وكانت المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها قد قالت في عام 2017 إن لوكسمبورج منحت مزايا ضريبية غير مستحقة لشركة أمازون، وقالت المفوضية في ذلك الوقت إنه سُمح لشركة أمازون بدفع ضرائب أقل أربع مرات من الشركات المحلية الأخرى الخاضعة لنفس القواعد الوطنية. ومع ذلك، عارضت أمازون هذا التقييم.

وقال متحدث باسم «أمازون» لشبكة «سي إن بي سي» عبر البريد الإلكتروني: «نرحب بقرار المحكمة، الذي يتماشى مع موقفنا الطويل الأمد والذي يشر إلى اتبعنا جميع القوانين المعمول بها، وإن أمازون لم تتلق أية معاملة خاصة». (وكالات)