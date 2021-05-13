شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تعاود النزول لمخاوف التضخم و«نيكاي» إلى قاع 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس، مقتفية أثر موجة بيع في وول ستريت، إذ أفزع الارتفاع السريع للتضخم في الولايات المتحدة الامريكية المستثمرين، في حين ضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية على أسهم شركات التعدين ذات الثقل.

وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1 بالمئة، ليزداد بعداً من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وخسر قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز، اللذان كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أكثر من 2 بالمئة، إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط.

وتراجع سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة «بربري» 8.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض المبيعات السنوية 10 بالمئة تحت وطأة جائحة «كوفيد-19».

وكذلك الحال بالنسبة للأسهم اليابانية؛ إذ بلغ المؤشر «نيكاي» أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وهوت أسهم مجموعة «سوفت بنك» 7.8 بالمئة وأسهم أخرى مرتفعة الثمن بفعل مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وهبط نيكاي 2.49 بالمئة إلى 27448.01 نقطة، ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير/ كانون الثاني. وعلى مدار الجلسات الثلاث الماضية؛ فقد المؤشر 7.01 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ اضطراب الأسواق في مارس/ آذار 2020.

وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة ليبلغ 1849.04 نقطة ويلامس قاع ثلاثة أشهر.

وتسبب ارتفاع صادم للتضخم في الولايات المتحدة في إثارة المخاوف من أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت أقرب مما كان متوقعاً. (رويترز)