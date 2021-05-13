شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تعوض بعض خسائرها.. تغريدة ماسك تكلّف 365.8 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت بيتكوين الارتفاع عن مستوى 50 ألف دولار الخميس، لتعوض بعضا من خسارة 17 بالمئة تكبدتها في أعقاب قول إيلون ماسك على تويتر إن شركة تيسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.

فقد هبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 54 ألفا و819 دولارا إلى 45 ألفا و700 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس /آذار، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة بعد الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

وعوضت نصف تلك الخسائر تقريبا في تعاملات الخميس، وكانت في أحدث تعاملات عند 51 ألفا و99 دولارا.

واتخذت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14 بالمئة لتلامس مستوى منخفضا عند 3550 دولارا قبل أن تعاود الزيادة عن مستوى أربعة آلاف دولار.

ومحت تغريدة ماسك مئات المليارات من الدولارات من سوق العملات المشفرة، فبعد التغريدة بساعتين، انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة من 2.43 تريليون دولار، إلى حوالي 2.06 تريليون دولار، مما أدى إلى القضاء على حوالي 365.85 مليار دولار.

وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا تزال عملة البيتكوين مرتفعة بأكثر من 400% في الأشهر الـ 12 الماضية. (وكالات)