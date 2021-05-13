شكرا لقرائتكم خبر عن قادة وكبار ضباط وزاره الدفاع يهنّئون الوحدات بالعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع، بعيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال زياراتهم إلى مختلف الوحدات، ونقلوا فيها تحيات قيادتنا الرشيدة وتهانيها، بحلول عيد الفطر السعيد.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية، للاطمئنان على سير العمل، وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين، لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.

فقد زار اللواء الركن فيصل الشحي، قائد الإمداد المشترك بالوكالة، قيادة القوات البحرية، مهنّئاً الضباط وضباط الصف والأفراد، بالعيد، ونقل تهاني القيادة الرشيدة لهم. راجياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

كما زار اللواء الركن فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي، قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، والتقى عدداً من الضباط وضباط الصف والأفراد، وهنّأهم، بالعيد، ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة.

وزار اللواء الركن سعيد آل علي، قائد الطيران المشترك بالوكالة، قيادة حرس الرئاسة، واللواء الركن مبارك الجابري، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، قيادة القوات البرية، نقلا خلالهما التهاني بهذه المناسبة، للضباط وصف الضباط والأفراد. متمنيين لهم التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن المعطاء. (وام)

