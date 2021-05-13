شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتيك للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع الخطة الوطنية لتطعيم كوفيد ـ 19، اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد ـ 19 (فايزر بيونتيك) للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد ـ 19 لوقاية هذه الفئة العمرية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

‎وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة الصحة في دبي، أطلقت حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كوفيد ـ 19.

وتم تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد ـ 19 للسكان في جميع أنحاء الدولة، مما أسهم في تحقيق الهدف المُعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.