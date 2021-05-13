شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نرحب بانضمام البرازيل لمبادرة الجواز اللوجستي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، بانضمام البرازيل إلى مبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي لبناء شبكة لوجستية لنقل البضائع والمنتجات لكل العالم.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «نرحب بانضمام البرازيل - أحد أهم اقتصاديات العالم - إلى مبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي لبناء شبكة لوجستية لنقل بضائع ومنتجات العالم لكل العالم.. نسعى إلى ربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، ولدينا اليوم شركاء من إندونيسيا والهند شرقاً إلى البرازيل وكولومبيا غرباً».