شكرا لقرائتكم خبر عن «خطير الخالدية» بطل كأس «أم الإمارات» في بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجواد «خطير الخالدية» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس فابي ليفبري، مسلسل انتصاراته في بلجيكا، حين توج بطلاً لسباق «كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك»، «أم الإمارات»، الذي أقيم في مضمار وارجيم، برعاية «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة».

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

واجتذب السباق البالغ طوله 1600 متر، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية قدرها 10 آلاف يورو، واثبت «خطير الخالدية» حسن ترشيحه بتحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباقات المهرجان في بلجيكا.

وتمكن «خطير الخالدية» من التفوق بفارق 1,5 طول عن «بيكاسو تي» بقيادة كوب فاندربيك، وإشراف سوزانا بوستيما، وسجل البطل زمناً قدره 1:49:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «بايثا دي أي» بقيادة لوري نيفيلي وإشراف بيتر ديكرس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، و«اتصالات» الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.