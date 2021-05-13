شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات تخرّج كلية اقتصاد الجامعة القاسمية تناقش «قضايا التمويل الإسلامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

رؤى جديدة طرحها طلبة الجامعة القاسمية، من كلية الاقتصاد والإدارة في عدد من الموضوعات تناولتها بحوث تخرجهم، وانصبت في قضايا التمويل الإسلامي، بما فيها التنمية الاقتصادية في مجالات العمل في دولة الإمارات، لتسيطر تلك المضامين على محاور بحوثهم.

وبهذه المناسبة نظمت الكلية حفلاً مساء أمس الأول، عبر تقنية التواصل المرئي، لتكرم الفائزين بمشاريع التخرج.

وتقدم للمسابقة ثلاثون طالبا وطالبة، رفعوا بحوثهم التي أعدوها إلى لجنة التقييم والتحكيم، وأسفرت النتائج التي أعلنت في حفل الكلية، عن الفوز بالمركز الأول للطالب جابر حمدان، في مشروعه «دور التمويل الإسلامي في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات». والطالبة حسناء ياسين، في مشروعها «العوامل الرئيسية المساهمة لسرعة الحصول على العمل بين الخريجين الجدد في دولة الإمارات».

وكرم الفائزان ووزعت الجوائز النقدية وشهادات التقدير بعد الإشادة ببحثيهما ونتائجهما.

وهنّأ الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة الخريجين، على بحوثهم القيمة متمنياً لهم مشواراً حافلاً بالإنجاز في خدمة مجتمعاتهم.

وأكد أن الجامعة القاسمية تضع كل إمكاناتها واهتماماتها أمام طلبتها، وهم على مقاعد الدراسة في الجامعة من أجل تحفيزهم على الإبداع والتطوير.

ودعا جميع الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتطوير قدراتهم البحثية، والاستفادة من قواعد البيانات العالمية التي وفرتها الجامعة لتعزيز مهاراتهم البحثية.

وألقى الدكتور محمد الشامي، عميد الكلية، كلمة أكد فيها الحرص على رعاية البحث العلمي وتطويره، ابتداء من السنة الأولى في المرحلة الجامعية ومواكبته على مدى سنوات الدراسة. مبيناً أن فكرة هذه المسابقة تأتي في إطار رؤية الكلية ورسالتها التي تعد البحث العلمي إحدى ركائزها، لأهميته في العملية التعليمية.