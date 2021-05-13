شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم 13-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 13-5-2021، استقرارا أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، كما كانت أسعاره أول أمس الثلاثاء بنهاية إغلاق تعاملات البنوك قبل الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليستقر فى البنك المركزى المصرى والأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من أمس الأربعاء 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.