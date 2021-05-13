شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة جديدة لتلوين وتحبيب البولى ايثيلين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجديدة المستهدف تنفيذها فى مجال صناعة البتروكيماويات المصرية باعتبارها صناعة القيمة المضافة ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات والمضى قدماً فى تنفيذ خطط التوسعات الحالية والمستقبلية بإضافة وحدات إنتاجية جديدة وتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية للوحدات القائمة بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وأضاف الملا أنه جارى حالياً تنفيذ خطة عمل بمشاركة الشركة القابضة للبتروكيماويات(ايكم) والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته(ايثيدكو) لإنشاء وحدة جديدة بتكلفة استثمارية تتراوح من 700 إلى 800 مليون جنيه لتصنيع وإنتاج 60 ألف طن سنوياً من مادة البولى ايثيلين الملون عالى ومتوسط الكثافة المستخدم فى صناعة شبكات مواسير الغاز والمياه والضغط العالى وشبكات الصرف الصحى والصناعى وفى مشروعات البنية الأساسية والتعمير ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن الجديدة ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرية المصرية ، فضلا عن استخدامها فى تحلية مياه البحر ، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.

ويأتى إنشاء الوحدة الجديدة فى إطار استراتيجية الوزارة بتوجيه كافة الإمكانيات التصميمية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لشركات قطاع البترول لتنفيذ والمشاركة فى مختلف المشروعات القومية بالدولة وتحقق الوحدة الجديدة لتلوين وتحبيب البولى ايثيلين مبدأ التعاون الذى يحقق التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبرى وتساهم الوحدة الجديدة فى ايثيدكو بتوفير خامة البولى ايثيلين الملون للسوق المحلية وشركات البترول الشقيقة ومختلف المؤسسات الصناعية والعمرانية ، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشركات الوطنية فى المجالات الزراعية والدوائية وغيرها من المجالات الاقتصادية المختلفة .

ومن جانبه أوضح الكيميائى محمد حسنين رئيس شركة ايثيدكو أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتى فى ضوء زيادة الطلب فى السوق المحلى والأسواق العالمية وارتفاع سعر البولى ايثيلين الملون ، مشيراً إلى أن الوحدة الجديدة من شأنها تعظيم استخدام موارد الشركة المتمثلة فى المرافق والتسهيلات المتاحة والعمالة المدربة ووجود مصنع البولى ايثيلين بطاقة إنتاجية قدرها 400 الف طن سنويا ، وأوضح أن الوحدة الجديدة من شانها زيادة الميزة التنافسية لمنتجات البولى ايثيلين فى الأسواق العالمية والمحلية من خلال الإنتاج عن طريق التحبيب والتلوين بدلا من إنتاجها الحالى مما يدعم من زيادة الربحية ويساهم فى تعدد وتنوع منتجات الشركة بإضافة منتجات جديدة ويفتح أسواق جديدة ، لافتاً إلى أنه جارى دراسة العروض المالية والفنية لاختيار أفضل المؤشرات طبقا لمختلف الاحتمالات لطاقة الإنتاجية للوحدة للوصول لأفضل نموذج اقتصادى.