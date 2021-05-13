شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه نحو الانخفاض وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية.



كانت بيانات قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بجانب صعود الدولار بشكل ملحوظ.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفصت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 12:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1817.2 دولار للأوقية.