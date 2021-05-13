شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الخضروات انخفضت مع نهاية شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق العبور يعمل بصورة طبيعية خلال عيد الفطر المبارك ولكن كثافة البيع قليلة وذلك بالطبع لأن أغلب بائعى التجزئة يقضون إجازة العيد.

وأشار النجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الخضروات شهدت انخفاضا مع نهاية شهر رمضان، وبالطبع خلال العيد وبعد أيام العيد ستشهد انخفاضا جديدا نظرا لزيادة المعروض بالسوق، مضيفا أن أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا طفيفا ولكن متوقع ان يتراجع السعر تدريجيا.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار البامية قد شهدت ارتفاعا قبل شهر رمضان ولكن مع زيادة المعروض منها بدأت الأسعار تنخفض تدريجيا، ونفس الحال بالنسبة لليمون أيضا.