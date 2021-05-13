شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم 13-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13-5-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقرارا أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، كما كانت أسعاره أول أمس الثلاثاء بنهاية إغلاق تعاملات البنوك قبل الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليستقر فى البنك المركزى المصرى والأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.01 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.01 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

52.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.85 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.82 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.