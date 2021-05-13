شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل68.51 دولار لبرنت و 65.26 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، دولار للبرميل 68.51 وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.26 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم شهدت، تراجعا عن أعلي مستويات لها في8 أسابيع وذلك نتيجة المخاوف بشأن الإصابات بفيروس كورونا بالهند وانحسار موجة صعود للأسعار .

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.