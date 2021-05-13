الاقتصاد

أسعار النفط تسجل68.51 دولار لبرنت و 65.26 دولار للخام الأمريكى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل68.51 دولار لبرنت و 65.26 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، دولار للبرميل 68.51 وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.26 دولار للبرميل . 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم  شهدت، تراجعا  عن أعلي مستويات لها في8 أسابيع وذلك نتيجة  المخاوف بشأن  الإصابات بفيروس بالهند وانحسار موجة صعود للأسعار .

 

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا