شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الفندقية خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال أيام العيد، لتلقى وبحث أية شكاوى ورصد أية مخالفات.

يأتى ذلك فى إطار الدور الرقابى الذى تقوم به الوزارة، وحرصها على جودة الخدمة المقدمة وقياس مدى التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحى والمواطنين والسائحين.

ومن جانبه، أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الوزارة تكثف خلال أيام العيد عدد لجان التفتيش الدورية التى ترسلها بصفة مستمرة للمرور على المنشآت الفندقية والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أنه فى حالة رصد هذه اللجان أية من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما أشار إلى قيام الوزارة بتكثيف اللجان للمرور على المطاعم والكافيتريات السياحية للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيث قرر أن تكون مواعيد الغلق من الساعة التاسعة مساء خلال الفترة من ٦ مايو ٢٠٢١ وحتى ٢١ مايو ٢٠٢١.