شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر إيجابياً قبيل بيانات إعانة البطالة الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة.



وتابعت الأسواق عن كثب البيانات الصادرة أمس والتي أثارت القلق حيال صعود التضخم في الفترة المقبلة.



كانت بيانات قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بجانب صعود الدولار بشكل ملحوظ.



تجدر الإشارة إلى أن عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" قد صرح بأنه يتوقع ارتفاع التضخم أعلى المستهدف (2%) في عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:54 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 90.5 نقطة.