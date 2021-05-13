شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر سلبياً قبيل صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على نحو سلبي في ظل الترقب بالأسواق لصدور المزيد من البيانات الاقتصادية.



ووقعت أصول المخاطرة تحت الضغوط نتيجة التوقعات بصعود التضخم في الولايات المتحدة، وذلك عقب بيانات اقتصادية.



يأتي ذلك بعد بيانات حكومية صادرة أمس أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في أمريكا خلال الشهر الماضي.



وتسبب ذلك في ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي، ضغط على العملات الأخرى وأسواق الأسهم.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة جائحة كورونا والسيطرة على تفشي المرض، لكن عددا من الدول في أوروبا من بينها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا نجحت في السيطرة على المرض بفضل توزيع اللقاحات وإجراءات الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش عند 1.2068، وسجل أعلى سعر عند 1.2108 في حين سجل أقل سعر عند 1.2052.