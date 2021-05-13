شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه وسط مخاوف مفاجأة التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما تسبب ارتفاع قوي مفاجئ لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في إثارة المخاوف بشأن زيادة الضغوط التضخمية.

وسيتحول تركيز المتعاملين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها غدا الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن ما إذا كان الضغط الصعودي على الأسعار سيستمر.

وبلغ الدولار 109.69 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2077، وذلك بعد زيادته 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما بلغ الدولار 0.9085 فرنك سويسري، ليكون على مقربة من قمة أسبوع.

أظهرت بيانات، الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل نيسان، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى قمة خمسة أسابيع عند 1.7040 بالمئة، مما زاد من الإقبال على الأصول المقومة بالدولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد أن قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تدرس جعل السفر بدون خضوع للعزل مع بعض الدول، لكن العملة محت تلك المكاسب تدريجيا في ظل التردد في بيع الدولار الأمريكي.

كما استقر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ اليوان في المعاملات الداخلية 6.4545 مقابل الدولار، مواصلا النزول عن قمة ما يقرب من ثلاث سنوات التي بلغها يوم الاثنين، إذ عمدت شركات صينية مدرجة بالخارج إلى شراء الدولار من أجل مدفوعات توزيعات الأرباح.

(رويترز)