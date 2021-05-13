شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعم آمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب بدعم آمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريباً، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل/ نيسان.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.63 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في جلسة السابقة. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1817.40 دولار.

وقال كايل رودا، المحلل لدى آي.جي ماركت «ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم».

أضاف: يؤكد الاتحادي على أن التضخم سيكون مؤقتاً بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

كانت بيانات أمس الأربعاء قد أظهرت أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاماً في أبريل/ نيسان، ما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.

ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2881.61 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.90 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1211.87 دولار. (رويترز)