شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للفوز بمليون دولار لمن تلقى لقاح "كورونا" في أوهايو الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

في بلد يسعى مسؤولوه بشتى الطرق إلى دفع السكان لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية الأربعاء عن إطلاق سحب يانصيب للفوز بجائزة مليون دولار، شرط أن يكون المشاركون قد خضعوا للتلقيح.

وللفوز بالجائزة الكبرى، على المشاركين أن يكونوا قد أتموا سن الثامنة عشرة، وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، مايك ديواين: "أعلم أن البعض سيقول ربما (أنت مجنون يا ديواين. فكرتك لإجراء سحب لاختيار فائز بمليون دولار هدر للمال)، لكن الهدر الحقيقي في هذه المرحلة هو أي وفاة بسبب كوفيد-19، فيما اللقاح متوفر لجميع الراغبين بتلقيه".

وسيُعلن عن الفائز الأول في 26 أيار/مايو، وبعدها سيُسحب اسم رابح جديد في القرعة "أسبوعياً يوم الأربعاء، وعلى مدى خمسة أسابيع"، وسينال في كل مرة المبلغ عينه، بحسب ديواين.

وستُخصص المبالغ اللازمة لهذه القرعة من الأموال الفيدرالية الموجودة أصلاً، والتي رُصدت لمواجهة تبعات الجائحة.

بموازاة ذلك سيتيح سحب قرعة مشابه مخصص للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة، الحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو، وهي جائزة قيّمة في بلد يكلف فيه التعليم العالي مبالغ طائلة.

ووسّعت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة (اف دي ايه) الاثنين السماح الممنوح باستخدام لقاح "فايزر/بايونتيك"، ليشمل الأشخاص بين سن 12 و15 عاماً، في حين تلقى حوالي 58,7 % من البالغين الأمريكيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.