شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورتو - رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 مايو/أيار القادم، من مدينة إسطنبول إلى بورتو البرتغالية، وذلك بهدف السماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وكان من المفترض إقامة النهائي في الاستاد الأولمبي بمدينة إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على "القائمة الحمراء" لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

وعقب هذا القرار الذي كان مطلباً لمانشستر سيتي وتشيلسي أيضاً، ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في استاد "دراجاو" الخاص بنادي بورتو البرتغالي.