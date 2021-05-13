شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «إقامة دبي» يهنّئون الموظفين في صباح العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

زار اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مطارات دبي، في صباح أول أيام العيد، لتهنئة الموظفين على رأسهم عملهم، والاطمئنان إلى سير العمل وسلاسة الإجراءات التي تضمن السعادة للمسافرين.

رافقه في الزيارة نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدو المدير العام، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وأكد اللواء المري، أن إقامة دبي حريصة على تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة، ومواصلة تقديم خدماتها بالكفاءة والجودة نفسهما، وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع، بما يصب في مصلحة كل مواطن ومقيم وزائر على دولة الإمارات.

وثمّن الجهود الاستثنائية لمأموري جوازات مطارات دبي، في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الدولة، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان لحماية منافذ الدولة، وتحقيق السعادة لزوارها، وفق إجراءات احترازية تضمن سلامتهم وسلامة المسافرين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي. مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذا المستوى المتفاني وضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وعبر الموظفون عن فرحتهم بهذه الزيارة التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم، مؤكدين أن هذه الزيارات المتواصلة للقيادة العليا، للوقوف على سير العمل وتهنئتهم في مختلف المناسبات، ساهمت في تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، فضلاً عن أداء واجباتهم نحو خدمة المتعاملين على أكمل وجه.