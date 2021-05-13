شكرا لقرائتكم خبر عن «كلنا بالميدان» تضمن انسيابية المرور برأس الخيمة بـ100 دورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت الإدارة العامة للعمليات المركزية، في شرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات مبادرة «كلنا بالميدان» التي تضمنت نشر 100 دورية عسكرية ومدنية، ورقباء سير في الأسواق والمراكز التجارية، والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالإمارة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومنع وقوع الازدحامات الخانقة خلال إجازة العيد.

وقال المقدم الدكتور محمد البحار، مدير الإدارة، بالإنابة إن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام، الهادفة للوصول إلى أعلى مستويات السلامة والأمن المروري، خاصة مع تزايد أعداد المركبات والأفراد في الطرقات والأسواق والمناطق الحيوية خلال الإجازة. مشيراً إلى أن المبادرة تضمنت نشر 100 دورية عسكرية ومدنية، ورقباء سير في هذه الأماكن، لتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور، والوقوف على تطبيق التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، وبالأنظمة والقوانين المرورية من السائقين والمارة وضبط المتسولين.

وشدد البحار على أهمية تعاون الجمهور مع مثل هذه المبادرات الهادفة في المقام الأول لحمايتهم وتقديم الخدمة لهم، بالالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة وبتعليمات رجال الشرطة.