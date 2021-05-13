شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 13-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة طفيفة جدآ، جنيه واحد فقط عقب هبوط مساء أمس بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 787 جنيها للجرام.





أسعار الذهب في مصر:عيار 18 يسجل 674 جنيها.

عيار 21 يسجل 787 جنيها.

عيار 24 يسجل 899 جنيها.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أونصة الذهب 1813 دولار.

عالمياً تراجعت أسعار الذهب اليوم 13مايو، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش محدود للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

هذا وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.