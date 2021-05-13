شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 13-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.55 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.22 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.98 ين يابانيجنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.74 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 218.74 ريال بما يعادل 58.32$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 200.51 ريال بما يعادل 53.46$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 191.40 ريال بما يعادل 51.04$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 164.06ريال بما يعادل 43.74$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 127.60 ريال بما يعادل 34.02$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 109.37 ريال بما يعادل 29.16$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,803 ريال بما يعادل 1,814$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,531 ريال بما يعادل 408.28$
سعر كيلو الذهب
بنحو 218,738 ريال بما يعادل 58,325$