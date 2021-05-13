شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 13-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 13-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.52 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.55 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.22 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.98 ين ياباني

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 218.74 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24

بنحو 218.74 ريال بما يعادل 58.32$





سعر الذهب عيار 22

بنحو 200.51 ريال بما يعادل 53.46$





سعر الذهب عيار 21

بنحو 191.40 ريال بما يعادل 51.04$





سعر الذهب عيار 18

بنحو 164.06ريال بما يعادل 43.74$





سعر الذهب عيار 14

بنحو 127.60 ريال بما يعادل 34.02$





سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.37 ريال بما يعادل 29.16$





سعر أوقية الذهب

بنحو 6,803 ريال بما يعادل 1,814$





سعر جنيه الذهب

بنحو 1,531 ريال بما يعادل 408.28$





سعر كيلو الذهب

بنحو 218,738 ريال بما يعادل 58,325$