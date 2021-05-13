شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 310 ملايين و31 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و571 مليونًا و209 آلاف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و570 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و308 ملايين و532 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 9 ملايين و996 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر أبريل الماضي بلغت نحو مليار و891 مليونًا و236 ألف جنيه.