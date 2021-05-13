شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1,512 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,474 حالة شفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا»، ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 212,212 فحصاً على فئات مختلفة، وباستخدام أفضل التقنيات.

‌‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 1,512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,474 حالة شفاء و 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

